شاب يلقي مصرعه بسبب دخوله منزل المتهم

تلقت شرطة الاوسط بمحلية النهود بلاغا من احد المواطنين افاد فيه بان المتهم “…..” قام بطعن شاب بسكين لتجرى محاولات لاسعاف المتهم الا ان روحه فاضت الى بارئها لتقوم الشرطة بالقاء القبض على الزوج وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي وتحويل جثمان المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي حيث جاء قرار الطبيب بان سبب الوفاة النزيف الحاد نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين.

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ومن خلال التحري مع الزوج افاد بحسب صحيفة الدار بانه عثر على المجني عليه داخل منزله مما ادى الى قيامه بطعن المجني عليه بسكين ويتباع المتحري اجراءات البلاغ لاكمال الملف لرفعه الى جهات الاختصاص.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)