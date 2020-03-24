التاريخ: 24-مارس-2020
0 مشاهدة
تلقت شرطة الاوسط بمحلية النهود بلاغا من احد المواطنين افاد فيه بان المتهم “…..” قام بطعن شاب بسكين لتجرى محاولات لاسعاف المتهم الا ان روحه فاضت الى بارئها لتقوم الشرطة بالقاء القبض على الزوج وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي وتحويل جثمان المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي حيث جاء قرار الطبيب بان سبب الوفاة النزيف الحاد نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين.
ومن خلال التحري مع الزوج افاد بحسب صحيفة الدار بانه عثر على المجني عليه داخل منزله مما ادى الى قيامه بطعن المجني عليه بسكين ويتباع المتحري اجراءات البلاغ لاكمال الملف لرفعه الى جهات الاختصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يلقي مصرعه بسبب دخوله منزل المتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.