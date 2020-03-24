شاب يشرع في الانتحار بصعوده على برج كهرباء

التاريخ: 24-مارس-2020
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دون شرطي يتبع لشرطة محلية الحصاحيصا بلاغاً في مواجهة احد المواطنين قام بالصعود الى برج كهرباء الضغط العالي مهدداً بالانتحار لتتم مناقشته حول دوافعه للانتحار الا ان اجاباته لم تكن واضحة لتتم عملية اشغاله بالحديث الى ان القي القبض عليه واقتياده الى القسم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 133 من القانون الجنائي.
ومن خلال التحريات اتضح بحسب صحيفة الدار، بان الشاب فاقداً للتركيز مما يدل على معاناته من متاعب نفسية قام على اثرها المتحري برفع التحقيقات للنيابة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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