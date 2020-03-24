اتحاد كرة القدم يدرس أداء الممتاز فى شهر رمضان القادم

أكد الاتحاد العام لكرة القدم على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر مصدر فى الاتحاد الى انه لن يكون قرار عودة النشاط الرياضى ربما اصطدمت بأزمة أخرى ترتبط بالدورى الممتاز وكأس السودان القومى والدورى العام المؤهل للدورى الممتاز ونهاية البطولات فى الموعد المحدد لها.

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وبحسب صحيفة الصيحه، فإن مجلس إدارة الاتحاد سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، حيث من المتوقع ان يعود النشاط الرياضى مع بداية شهر ابريل القادم، ولكن المصدر اللمح إلى إمكانية عودتة مباريات الدورى بعد الايقاف خاصه مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وربما برز اتجاه آخر لأن يتواصل الدورى فيه حتى يكتمل الدورى فى موعده المحدد له من قبل اتحاد كرة القدم، وجدد اتحاد الكرة مناشدته لجميع الأندية بضرورة الالتزام بالقرار الصادر من الاتحاد العام لكرة القدم.

وأكد المصدر أن ذلك القرار يشمل كل البطولات التي ينظمها الاتحاد وأنشطة المنتخبات الوطنية واللجان المختلفة به، ومن المتوقع ان يعقد مجلس ادارة الاتحاد العام لكرة القدم اجتماعاً طارئاً خلال الأيام المقبلة لدراسة الموقف.