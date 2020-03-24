ارتفاع غير مسبوق للدولار في الأسواق الموازية

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 109 مشاهدة تصاعدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تداولات أمس، بصورة غير مسبوقة. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود هجمة كبيرة على شراء الدولار أدت لارتفاع أسعار الشراء. Advertisements وكشف عدد من المتعاملين لمصادر عن تجاوز سعر شراء الدولار مساء أمس حاجز الـ(130) جنيهاً. وأكدوا وجود طلب عالٍ على شراء العملات في تداولات الأسواق الموازية للعملات وسط محدودية العرض، وأوضحوا أن سعر بيع الدرهم الإماراتي بلغ (35.50) جنيه. ونوهوا بحسب صحيفة الصيحة، لوجود جهات مجهولة دخلت سوق العملات لشراء كميات كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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