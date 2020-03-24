الاعتداء بالضرب على طالب جامعي داخل مشتل بالكلاكلة

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : حوادث 31 مشاهدة تعرض الطالب طارق مختار البالغ من العمر 19 عاماً الى الاعتداء بالضرب بالسلاح الابيض سكين بمنطقة ابو آدم بالخرطوم. Advertisements وبالعودة للتفاصيل الكاملة وحسب ما افادت الاسرة لصحيفة الدار بان هناك مجموعة من الشباب قاموا باستدراج ابنهم وذلك على خلفية خلافات قديمة كانت بينهما وانهالوا عليه بالضرب حتى سقط مغشياً عليه حيث تعرض للضرب في منطقة الفك الايمن والرقبة واصيب اصابة بليغة وبعدها تم العثور عليه بواسطة احد اقرباء الاسرة ملقي على الارض داخل مشتل فتم اسعافه للمستشفى بواسطة الاورنيك الجنائي تم فتح بلاغ بالحادثة بقسم شرطة الكلاكلة اللفة وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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