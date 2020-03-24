الاعتداء بالضرب على طالب جامعي داخل مشتل بالكلاكلة

التاريخ: 24-مارس-2020
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تعرض الطالب طارق مختار البالغ من العمر 19 عاماً الى الاعتداء بالضرب بالسلاح الابيض سكين بمنطقة ابو آدم بالخرطوم.
وبالعودة للتفاصيل الكاملة وحسب ما افادت الاسرة لصحيفة الدار بان هناك مجموعة من الشباب قاموا باستدراج ابنهم وذلك على خلفية خلافات قديمة كانت بينهما وانهالوا عليه بالضرب حتى سقط مغشياً عليه حيث تعرض للضرب في منطقة الفك الايمن والرقبة واصيب اصابة بليغة وبعدها تم العثور عليه بواسطة احد اقرباء الاسرة ملقي على الارض داخل مشتل فتم اسعافه للمستشفى بواسطة الاورنيك الجنائي تم فتح بلاغ بالحادثة بقسم شرطة الكلاكلة اللفة وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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