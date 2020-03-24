مصادر حكومية: عقبات حقيقيّة ستُواجه مُوازنة 2020م

كشفت مصادر حكومية رفيعة، عما سمّته عقبات حقيقية ستُواجه مُوزانة 2020م، خاصّةً فيما يتعلق بتحسين أجور العاملين بالدولة، وانعكاس ذلك على الأداء المُؤسّسي وتطوير قُدرات وإمكانَات الدولة المهنية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، نوّهت المصادر إلى أن إلغاء المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقرراً في مارس الحالي بفعل وباء “كورونا” سيحدث خللاً حقيقياً في المُوازنة نظراً للآمال التي وضعتها الدولة وتوقّعتها لتحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي.

وقالت المصادر إنّ الحكومة كانت تعول كثيراً على أصدقاء السودان في تقديم مِنَح ودعم حقيقي للمُوازنة والمشروعات القائمة من خلال تنظيمات المُجتمع المدني لتقديرهم للواقع الذي يعيشه السودان في التحوُّل الديمقراطي الكبير الذي يتطلّب السّند والاستقرار، غير الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تَكبّدتها دُول الأصدقاء في مُكافحة وباء “كورونا” الذي اجتاحها وجَعل من الصّعب أن تُقدِّم أيِّ دعمٍ مالي للسودان في الوقت الراهن على الأقل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)