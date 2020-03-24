لأول مرة (الريكة) تلم شمل الساتة وأبوها

وجدت أغنية “الريكة” للفنانة الشابة ريان الساتة، خلال اليومين المنصرمين، رواجاً كبيراً عبر المواقع والاسافير. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان النص من كلمات والدها الشاعر محمد عبد السلام والحانها، الجدير بالذكر ان الاغنية تناولت الحفاظ على التراث السوداني ودعت للاهتمام به عبر نص الاغنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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