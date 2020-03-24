تشاد تغلق حدودها مع السودان وسط إجراءات أمنية مشددة

أغقلت السلطات التشادية حدودها مع السودان، بعد ظهور حالات مؤكدة لجائحة كورونا بالسودان وتشاد.

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وابلغت مصادر في الحدود صحيفة السوداني الدولية، ان السلطات السودانية اتخذت الامر بجدية وحسم، استخدمت من خلالها القوات الامنية وقامت باحتجاز العديد من المخالفين للاوامر الخاصة بالاغلاق.

وشهدت مدينة الجنينة وفرة كبيرة في الوقود بعد اغلاق الحدود، وقال المواطن عز الدين احمد عمر من مدينة الجنينة وفرة كبيرة في الوقود بعد اغلاق الحدود، وقال المواطن عز الدين احمد عمر من مدينة الجنينةان المحطات تشهد خلواً كاملاً من المواطنين، مبينا ان والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن د.عبد الله آدم ربيع كان قد اصدر قراراً بخصوص الوقود ولم يجد تنفيذاً وظهرت آثار ايقاف التهربب بعد اغلاق الحدود.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)