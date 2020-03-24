التاريخ: 24-مارس-2020
18 مشاهدة
أغقلت السلطات التشادية حدودها مع السودان، بعد ظهور حالات مؤكدة لجائحة كورونا بالسودان وتشاد.
وابلغت مصادر في الحدود صحيفة السوداني الدولية، ان السلطات السودانية اتخذت الامر بجدية وحسم، استخدمت من خلالها القوات الامنية وقامت باحتجاز العديد من المخالفين للاوامر الخاصة بالاغلاق.
وشهدت مدينة الجنينة وفرة كبيرة في الوقود بعد اغلاق الحدود، وقال المواطن عز الدين احمد عمر من مدينة الجنينة وفرة كبيرة في الوقود بعد اغلاق الحدود، وقال المواطن عز الدين احمد عمر من مدينة الجنينةان المحطات تشهد خلواً كاملاً من المواطنين، مبينا ان والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن د.عبد الله آدم ربيع كان قد اصدر قراراً بخصوص الوقود ولم يجد تنفيذاً وظهرت آثار ايقاف التهربب بعد اغلاق الحدود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تشاد تغلق حدودها مع السودان وسط إجراءات أمنية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.