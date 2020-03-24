التاريخ: 24-مارس-2020
3 مشاهدة
قال المدير العام للمعمل القومي للصحة العامة “استاك” أبوبكر إبراهيم أحمد المدير إن جملة عينات الاشتباه بفيروس “كورونا” والتي تم فحصها حتى “الأحد” بلغت 83 عينة، مؤكداً أن 81 من نتائجها سلبية و2 منها إيجابية تم الإعلان عنهما سابقاً من قبل وزير الصحة الاتحادية.
وقال إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، إن المعمل القومي للصحة العامة لا يسلم النتائج لأي شخص مهما كان، عدا الجهات المختصة والمتمثلة في مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بوزارة الصحة الاتحادية ومراكز العزل. وأضاف قائلاً إن المعمل لا يعلن النتائج ولا يتحدث عنها، فإعلان الحالات الإيجابية من مهام وزير الصحة الاتحادي.
وقال إن “إستاك” لا يستقبل ولا يجري الفحص لأي شخص يلجأ للمعمل للفحص من تلقاء نفسه ولا يسلم النتائج للمريض أو من ينوب عنه، مشيراً إلى أن طلب فحص العينات المشتبهة بالمعمل يأتي من إدارة الطوارئ بالوزارة أو من مراكز العزل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “استاك”: الفحوصات أثبتت سلامة (81) مشتبهاً بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.