“استاك”: الفحوصات أثبتت سلامة (81) مشتبهاً بـ”كورونا”

قال المدير العام للمعمل القومي للصحة العامة “استاك” أبوبكر إبراهيم أحمد المدير إن جملة عينات الاشتباه بفيروس “كورونا” والتي تم فحصها حتى “الأحد” بلغت 83 عينة، مؤكداً أن 81 من نتائجها سلبية و2 منها إيجابية تم الإعلان عنهما سابقاً من قبل وزير الصحة الاتحادية.

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وقال إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، إن المعمل القومي للصحة العامة لا يسلم النتائج لأي شخص مهما كان، عدا الجهات المختصة والمتمثلة في مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بوزارة الصحة الاتحادية ومراكز العزل. وأضاف قائلاً إن المعمل لا يعلن النتائج ولا يتحدث عنها، فإعلان الحالات الإيجابية من مهام وزير الصحة الاتحادي.

وقال إن “إستاك” لا يستقبل ولا يجري الفحص لأي شخص يلجأ للمعمل للفحص من تلقاء نفسه ولا يسلم النتائج للمريض أو من ينوب عنه، مشيراً إلى أن طلب فحص العينات المشتبهة بالمعمل يأتي من إدارة الطوارئ بالوزارة أو من مراكز العزل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)