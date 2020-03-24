رابطة العالم الإسلامي تكافح جائحة “كورونا” بالسودان

قامت رابطة العالم الإسلامي – وكالة الشئون التنفيذية مكتب السودان – بحملة توعوية للحد من انتشار جائحة “كرونا” بالسودان، وشملت الحملة تقديم معينات ووسائل الوقاية.
وشرف احتفال التدشين بحسب صحيفة السوداني، سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان السفير/ علي بن حسن جعفر بحضور مندوب وزارة الصحة الاتحادية ومفوض العون الانساني، وخاطب السفير حفل التدشين وشكر للرابطة جهودها الكبيرة ومشاركاتها الفاعلة في الحد من انتشار جائحة الكورونا بالسودان وأمن على مشاركة المملكة عبر المؤسسات وبشراكة مع وزارة الصحة السودانية.
كما وعد سيادة السفير بتقديم يد العون للسودان في جائحة الكورونا وقام بتدشين الحملة المتجهة للولايات/ كسلا/ شمال كردفان/ جنوب دارفور وبعض المعينات المقدمة للمراكز الصحية لولاية الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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