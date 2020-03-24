إتحاد الفنانين يشارك في حملة (أعمل حسابك) بموقف الشهداء

شارك اتحاد الفنانين للغناء والموسيقى أمس في حملة (أعمل حسابك) للتوعية بمخاطر كورونا التي أطلقتها مجموعة من الشباب المختصين في المجال الصحي بالتعاون مع المركز الصحفي لقناة النيل الأزرق، وأقيمت الحملة بموقف الشهداء بام درمان بمشاركة الفنانين نجم الدين الفاضل نائب رئيس الاتحاد وسيف الجامعة الأمين العام لاتحاد الفنانين وعمر إحساس رئيس اللجنة الثقافية ووليد زاكي الدين عضو الاتحاد.

وقال الفنان عمر إحساس بحسب صحيفة السوداني، إنهم هدفوا للتوعية بمخاطر الفايروس وضرورة الاحتراز منه وعدم استسهال التحذيرات، لذلك فقد حرصوا على التواجد في هذا المكان العام بعد إجراء الاحتياطات الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات وتقديم قطرات من مطهر الأيادي للمارة ومستغلي المواصلات بموقف الشهداء، مؤكدا أن في هذا تذكير وتوعية بتجنب الاختلاط وعدم ملامسة الأسطح وعدم مصافحة الآخرين بأعتبارها ثقافة صحية تقي من انتشار الفايروسات بين الناس.

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وأشاد إحساس بالدكتور الشاب الفاضل وحيد خضر الذي قطع دراسته بأمريكا وعاد لبلاده ليسهم في التوعية بمخاطر كورونا من خلال مبادرة (أعمل حسابك) التي يقودها بمعاونة مجموعة من الشباب النيرين الذين يقومون بعمل ضخم بمجهودهم الذاتي، وقال إن هذه المجموعة تستحق الدعم العيني والمعنوي حتى تواصل حملتها التوعوية النبيلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)