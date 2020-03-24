تأجيل تصوير عدد من البرامج الرمضانية

في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المختصة حفاظاً على صحة المواطنين من تفشي فايروس الكورونا، قررت عدد من إدارات القنوات الفضائية بحسب صحيفة السوداني، إرجاء تسجيل عدد من البرامج الرمضانية الى الأسبوع الأول من الشهر القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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