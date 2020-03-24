خبيرة تغذية توصي بتناول مأكولات زيادة المناعة

أشارت خبيرة التغذية إشراقة الخير إلى ضرورة تناول المأكولات التي تمنح جسم الإنسان زيادة المناعة لافتة في حديثها لمصادر إلى ان الثوم والبصل والليمون والبرتقال والزنجبيل والسمك والعسل والزبادي والجرجير مأكولات غنية بكثير من الفيتامينات التي تمد الجسم بالمناعة. وأوصت إشراقة بحسب صحيفة السوداني، بضرورة غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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