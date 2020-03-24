المقاييس توجه فروعها باجراء مزيد من عمليات القياس في الخبز

التاريخ: 24-مارس-2020
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وجهت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جميع فروعها بالولايات بإجراء مزيد من عمليات القياس والمعايرة لكل الموازين المستخدمة في المخابز.
وأكدت الهيئة أن ذلك يجئ تمشياً مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأى من المُواطنين لقياس وزن الخُبز. وأوضحت بحسب صحيفة الجريدة، أن وزن الخبز المُتّفق عليه هو (45 جراماً بواحد جنيه) مع حساب كل (10) قطع خُبز بالميزان (تُعادل 450 جراماً).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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