المقاييس توجه فروعها باجراء مزيد من عمليات القياس في الخبز

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة وجهت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جميع فروعها بالولايات بإجراء مزيد من عمليات القياس والمعايرة لكل الموازين المستخدمة في المخابز. Advertisements وأكدت الهيئة أن ذلك يجئ تمشياً مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأى من المُواطنين لقياس وزن الخُبز. وأوضحت بحسب صحيفة الجريدة، أن وزن الخبز المُتّفق عليه هو (45 جراماً بواحد جنيه) مع حساب كل (10) قطع خُبز بالميزان (تُعادل 450 جراماً). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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