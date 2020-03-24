الصناعة والتجارة تطلب من جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية تقديم موقف مخزون كل سلعة

التاريخ: 24-مارس-2020
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طالبت وزارة الصناعة والتجارة، جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية، بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها “72” ساعة، لتأمين حاجة البلاد لمجابهة فايروس “كورونا”.
وتضم قائمة السلع المطلوبة (السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الفول المصري، الأرز، العدس والصابون).
ونوهت الوزارة بحسب موقع السوداني، إلى أن تقديم التقارير المطلوبة يتم بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة شارع الجامعة خلال ساعات العمل ووفق الضوابط الصحية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة الإتحادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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