وثائق تكشف تخصيص صندوق دعم الطلاب 25 مليار لشراء (عبايات)

كشف العضو بلجان مقاومة الصحافة خالد عجوبة عن تفاصيل مثيرة في المستندات التي ضبطتها اللجنة خلال الأيام الماضية وأعلن عن شروع كوادر المؤتمر الوطني المحلول بقيادة أنس عمر في إعادة ترتيب صفوفهم من خلال إعادة تجنيد الكوادر التي انشقت من الحزب قبل سقوط النظام باعتبار أنها مصدر ثقة بالنسبة للحزب.

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وقال عجوبة لصحيفة الجريدة: ضبطنا مستندات تثبت أن الحزب المحلول والحركة الاسلامية بدأوا حملة استنفار صرفت فيها أموالاً ضخمة لتنفيذ خطة لتعزيز الهوة بين لجان المقاومة، وقوى الحرية والتغيير والثوار والمكون العسكري في مجلس السيادة ونوه إلى أن حملة التجنيد رصدت لها أموالاً ضخمة حيث يتم دفع 2 ألف جنيه لكل من يجند شخص. وقال نحن نرصد اجتماعاتهم وكنا على علم بمخطط اغتيال رئيس الوزراء قبل ثلاثة أيام وأبلغنا الحكومة به ونعلم أنهم يخططون لتصفية أعضاء لجان المقاومة جسدياً ومعنوياً ودلل على ذلك بالتهديدات التي أكد أنه تلقاها عبر الرسائل النصية في هاتفه.

وأردف: ضبطنا مستندات طالب فيها منسوبو النظام البائد جهة لم يذكروا اسمها بتوفير 207 بندقية كلاشنكوف لمنطقة الخرطوم شمال،3 بجانب بنادق خرطوش، 350 كرتونة ذخيرة على أن يتم تقسيمها لأفراد تأمين دون أن توضح المستندات الجهات التي سيقومون بتأمينها وكشف عجوبة عن ضبط مستندات فساد وصفه بالمهول بالصندوق القومي لدعم الطلاب عقب حصول لجان مقاومة الصحافة على أمر تفتيش من النيابة التابعة للجنة إزالة التمكين .

وشن هجوماً عنيفاً على الناطق باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع لرفضه مرافقته للمقاومة التي طلبت منه الوقوف على حجم الفساد في الصندوق وزاد” ضبطنا ملفات فساد في التعاقدات من بينها تعاقد الصندوق على انشاء برج النزهة في العام 2013 م بتكلفة بلغت 156 مليار جنيه فضلاً عن أن الصندوق قام باستخراج ميزانية ل8 طوابق وانشأ 7 طوابق فقط، بجانب تخصيص ميزانية ضخمة لشراء 15 ألف عباءة بمبلغ 25 مليار جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)