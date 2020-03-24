مسجد “عبد الحي يوسف”: لا وجود لمجموعات تمارس أعمالاً مريبة بـ”المجمع”

قالت الأمانة العامة لمجمع خاتم المرسلين الإسلامي “مسجد عبد الحي يوسف” بجبرة أنه لا وجود بالمجمع لأي مجموعات تمارس أعمالاً مريبة أو تعمل في الخفاء.

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وأكدت الأمانة العامة في بيان توضيحي بحسب صحيفة السوداني، أنه لا علاقة للمجمع بالمواكب يوم السبت الماضي ولم يخرج من المجمع أي تبنٍّ أو دعوة للمشاركة فيها، وقالت إن رسالة المجمع تؤكد دائماً ضرورة حفظ الأمن والسلم الاجتماعي وعدم الإخلال بهما.

وفيما أكدت الأمانة العامة لمجمع خاتم المرسلين الإسلامي أنه لم تأت أي قوة من الشرطة إلى المجمع دعك من تطويقها له، أكدت مصادر أن الشرطة فرضت رقابة عالية على المداخل والمخارج المؤدية للمسجد تحسباً لمشاركة المصلين في المواكب المعلنة، وقالت المصادر إنه وعقب فراغ المصلين انسحبت القوات من المداخل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)