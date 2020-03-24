إنشاء صندوق قومي للحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر انتشار فايروس كورونا، يكون مفتوحا لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه.



وأعلن البرهان في الخطاب الذي وجهه للشعب السوداني مساء أمس اليوم وضع كافة إمكانات الدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تحت تصرف اللجنة المختصة للحد من انتشار كورونا.

ودعا البرهان في خطابه المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والابتعاد عن التعامل العفوي للحد من انتشار فايروس كورونا، مطالبا الجميع بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والأمنية والوقائية للحد من انتشار الفايروس. وقال " لزاما علينا أن نبتعد جميعا عن التعامل العفوي بمختلف أنواعه والالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى"بجانب بث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.

وقال البرهان "إن إمكانات الدولة الصحية والاقتصادية لا تتحمل أية تبعات لهذا المرض "، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية والشعبية والمنظمات الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا جميعا وظلوا يساهمون في منع انتشار هذا الوباء العضال.