الدولار يتجاوز الـ(130) جنيهاً في الأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في التداولات بصورة غير مسبوقة. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود هجمة كبيرة على شراء الدولار أدت لارتفاع أسعار الشراء. وكشف عدد منهم حسب (باج نيوز)، عن تجاوز سعر شراء الدولار حاجز الـ(130) جنيهاً.وأكدوا وجود طلب عالٍ على شراء العملات في تداولات الأسواق الموازية للعملات وسط محدودية العرض، وأوضحوا أن سعر بيع الدرهم الإماراتي بلغ (35.50) جنيه. ونوهوا لوجود جهات مجهولة دخلت سوق العملات لشراء كميات كبيرة.

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