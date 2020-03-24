الخليج 365 : قالت مصادر عالية الثقة لـ (سودانا فوق ) ان احد الصحفيين الرياضيين يرتب بشكل واضح هذه الايام الي حشد عضوية كبيرة لرئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال تخدمه في الانتخابات القادمة في شهر يوليو وقالت ذات،المصادر ان الصحفي الذي انضم حديثا الي صحيفة النادي الازرق يجتهد بشكل كبير في ترتيب هذا الامر بالتنسيق الكامل مع رئيس النادي الذي اعلن عن ترشحه في الانتخابات القادمه .. وقالت ذات المصادر ان،مليونية كبيرة سوف تشهدها مدينة الكلاكلة فيالايام القادم بترتيب من هذا الصحفي الهلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفي هلالي يطلق حملة (مليونية) للكاردينال في الكلاكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.