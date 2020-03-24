شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت تقارير إعلامية تونسية اليوم الثلاثاء ان نادي (الأفريقي التونسي) قد استقر بشكل كامل،على التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال( أطهر الطاهر) في التسجيلات القادمة في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في مايو،القادم وأشار وكيل لاعبين معروف الي أن اتصال جمع رئيس نادي الأفريقي التونسي مع اللاعب امس وأكمل معه كافة تفاصيل التعاقد وأكد مقربون من اللاعب ان الاتصال وضع النقاط في كل شيء وان اللاعب سيكون احدي انتدابات الأبيض والأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل إتصال بين نجم الهلال أطهر الطاهر ورئيس نادي الأفريقي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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