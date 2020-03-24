تفاصيل إتصال بين نجم الهلال أطهر الطاهر ورئيس نادي الأفريقي التونسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت تقارير إعلامية تونسية اليوم الثلاثاء ان نادي (الأفريقي التونسي) قد استقر بشكل كامل،على التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال( أطهر الطاهر) في التسجيلات القادمة في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في مايو،القادم وأشار وكيل لاعبين معروف الي أن اتصال جمع رئيس نادي الأفريقي التونسي مع اللاعب امس وأكمل معه كافة تفاصيل التعاقد وأكد مقربون من اللاعب ان الاتصال وضع النقاط في كل شيء وان اللاعب سيكون احدي انتدابات الأبيض والأحمر. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء المقالة القادمة صحفي هلالي يطلق حملة (مليونية) للكاردينال في الكلاكلة

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