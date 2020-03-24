تراجع القوة الشرائية بسوق مدني بنسبة (80%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

-أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية بمدني إستطلعتهم وكالة السودان للانباء صباح اليوم ضعف القوة الشرائية خلال هذه الأيام عقب أعلان وزارة الصحة الإتحادية عن إصابة شخص آخر بجائحة كورونا بعد وفاة الأول ،

ولفت الكثير من التجار إلي أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة 80% وشكا التجار من أن هذا الوضع تسبب لهم في خسائر مالية وصفوها بالكبيرة حيث أعلن صلاح عثمان (صاحب وكالة سفر) عن تعرضهم لخسائر فادحة عقب حظر إجراءات العمرة بأمر من السلطات السعودية .وقال إنه لا يستطيع إستلام أي مبلغ يخص إجراءات العمرة مالم تعلن السلطات السعودية عن إستئناف العمرة وأكد أن هذا الوضع جعل الوكالة تدخل في حرج مع زبائنها الذين يرغبون في أداء للعمرة والذين إستخرجت لهم تأشيرت ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة، وتابع بأن الوكالة وجدت نفسها بين سندان المواطنين الذين يطالبون بإسترجاع أموالهم التي هي الآن في قبضة السلطات المختصة وبين مطرقة السلطات في المملكه العربية السعودية التي لم تعلن حتى الآن عن إستئناف شعيرة العمرة .

وأكد محمد بشير (تاجر جملة) تأثر حركة البيع والشراء عقب إعلان الإصابة الثانية بالكورونا وأن القوة الشرائية تراجعت بصورة ملحوظة في هذه الأيام .وأبان محمد سعيد (صاحب مكتبة) أن مكتبته تأثرت بصورة غير مباشرة بهذه الجائحة وأرجع ذلك لإغلاق المدارس والجامعات وتوقع رجوع القوة الشرائية لطبيعتها بعد فتح المدارس والجامعات .

وكشف حسن فرج (تاجر) عن تراجع القوة الشرائية بنسبة 80% عما كانت عليه سابقا وأوضح أن هنالك الكثير من المطاعم بالسوق الكبير بمدني أوصدت أبوابها في وجه زبائنها بسبب التخوف من توسع دائرة هذا المرض .