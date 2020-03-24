مجلس المريخ يُقرِّر إلغاء عقد الاستثمار باتّفاق الطرفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تقرير لجنة تقصِّي الحقائق التي كوّنها رئيس نادي المريخ آدم عبد الله “سوداكال” لبحث أمر عقد الاستثمار، أنّه لا تُوجد آثار مُضرة للنادي، إذ لا يوجد به أيِّ بند يتحدّث عن رهن أراض تخص النادي.

وخلص اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد عصر أمس، وكان مُقرّراً لمُناقشة مخرجات لجنة التقصِّي الذي تمّت مُناقشته في الاجتماع، إلى إلغاء عقد الاستثمار بالاتفاق بين طرفي العقد نسبةً لتعارُض المصالح، إذ تعد لجنة الاستثمار لجنة مُساعدة يُعيِّنها مجلس الإدارة ولا تملك صلاحيات تخول لها العمل باستقلالية بعيداً عن مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع رحّب المجلس بالسيد محمد ابنعوف “أبو أوّاب” وشركاءه كمُستثمرين، كما قرّر مجلس الإدارة العمل وفق نسق مؤسسي يحكمه النظام الأساسي للنادي المُجاز في أكتوبر 2019م، وتقرّر كذلك أن يتم تمرير قرارات مجلس الإدارة للمركز الإعلامي عبر المُقرّر المدير العام للنادي.

يُذكر أنّ (الصيحة) نشرت تحقيقاً مُوسّعاً عن قضية الاستثمارات بنادي المريخ أحدث ردود فعل واسعة من النادي وجمهوره.