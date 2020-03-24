وزير الدفاع : نتعهد باستكمال المفاوضات رغم تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، السعي لبناء جيش قومي موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية، معربا عن الأمل في أن يكون الجيش الذي يقود البلاد في المرحلة المقبلة، يمثل كل السودان ويحمي حدوده ويشكل درعا وأمنا للبلاد.

وشدد عمر – في تصريح عقب مشاركته في جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك” في جوبا الاثنين- على الالتزام بإكمال ملف الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار فى الموعد المحدد له.

وتوقع أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبي نموذجا لبقية الحركات وللحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور مستقبلا.

وقال وزير الدفاع السوداني إن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التي أنجزت بها الملفات الأخرى حرصا على تحقيق السلام الشامل في السودان.

وتعهد باستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كرونا، لافتا إلى تقليص الوفود المتفاوضة تنفيذا لموجهات وإرشادات حكومة جنوب السودان ممثلة في وزارة الصحة.