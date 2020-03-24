عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الحكومة تفرض حظر تجوال من الثامنة مساء اليوم

وثائق تكشف تخصيص صندوق دعم الطلاب 25 مليار لشراء (عبايات)

الصحة تقر بهروب بعض القادمين من الخارج من الحجر الصحي الخاص بكورونا

السوداني الدولية

حظر التجول اعتباراً من اليوم

إيقاف البصات السفرية مساء الخميس

الدار

البرهان يعلن حظر التجوال في السودان

ضبط شبكة لبيع الغاز المنزلي بالسوق الاسود

معمل استاك: حالتا كورونا وباقي النتائج سلبية

إلغاء ربط توثيق الشهادات الجامعة بخلو الطرف من الخدمة الوطنية

متهمون يستدرجون سائق بوكس ويعتدون عليه داخل غابة

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس واللغة الانجليزية للثانوي

أخبار اليوم

إعلان حظر التجوال ومنع السفر بين الولايات.

دخول حالات اشتباه جديدة لمركز العزل والبرهان يعلن عن صندوق قومي للحد من انتشار كورونا.

الصحة :دخول 3 حالات اشتباه جديدة لمركز العزل بالخرطوم ومغادرة 927 للحجر الصحى.

السفارة السودانية: أزمة العالقين بالسباعية في طريقها للحل.

قيادي بتحالف المزارعين يكشف عن قرار حكومي برفع سعر جوال القمح الى 3 ألف و500 جنيه.

الوطن

مفتي: يجوز الوضوء بالصابون بسبب “كورونا”

آخر لحظة

حظر التجوال والحكومة تدرس إعلان العطلة بالبلاد

نتائج مطمئنة لحالات الاشتباه وهروب من الحجر

توقيف (6) تجار عملة وحملة لضبط المواصلات

سجن امرأة متزوجة حاولت الزواج بآخر

إغلاق (745) مقهى لتعاطي الشيشة بالخرطوم

إطلاق سراح (4217) نزيلاً بمدينة الهدى

صوت الأمة

الحكومة: حظر جزئي للتجوال والسفر بين الولايات

تسرب مواطنين قادمين من خارج البلاد دون كشف أو حجر صحي

البرهان: كل إمكانيات الدولة تحت تصرف لجنة مكافحة كورونا

وزير الأوقاف يعلن تأخير إجراءات الحج

Advertisements

السوداني

إصابة3″ سودانيين في بريطانيا بـكورونا

تفاصيل قرارات حظر التجوّال ومنع البصات من السفر

توقيفخفير مدرسة يتزّعم شبكة تهريب الذهب

مسجد عبد الحي: لا وجود لمجموعات تمارس أعمالاً مريبة بـالمجمّع

رئيس مفوضية الحدود للسوداني: ضم33″ ألف كلم إلى حدود البلاد

الصيحة

إضافة33″ ألف كيلو متر لحدود السودان

إعلان حظر التجوّال وتعليق السفريات الولائية

كشفتهالصيحة ..المريخ يلغي عقد الاستثمار

المواكب

فساد بملايين الدولارات في الشركة السودانية للسكّر

90 قياديًا بالنظام البائد يعملون في جامعة إفريقيا

إبراهيم الأمين للمواكب: المكوّن العسكري تمكّن لأنّنا فرّطنا

تداعيات كورونا..بائعات الشاي:لو ما طلعنا السوق نأكل من وين

مخاوف من وقوع ملايين الوفيات بكورونا في السودان

تعديل توقيت العمل في الجهاز المصرفي بأمركورونا

تحقيق للمواكب يكشف فسادًا بـ32.4″ مليون دولار في مصنع الإيثانول

الثورية: مخطط للوطني المحلول لإعادة الصراع في دارفور وكردفان

اجتماعات سرية لقيادات النظام البائد داخل جامعة أفريقيا

الانتباهة

من8″ مساءً إلى6″ صباحًا..إعلان حظر التجوّال ابتداءًا من اليوم

تسرّب عائدين دون الخضوع للحجر الصحي

القبض على اثنين من كبار تجار العملة وإحالتهما إلى نيابة الفساد

دخول3″ حالات اشتباه بكورونا وخروج21″ من مركز العزل بالخرطوم

منع التنّقل بين الولايات بالبصات ابتداءًا من الخميس

حيدر الصافي للانتباهة: البلاغات ضدي كيدية وتتعلّق بوزارة الزراعة

برطم:عودة الإسلاميين للحكم مثل عشم أبليس في الجنة

تفشي الأميّة والأمراض وسط العائدين من جنوب السودان بسنار

مليشيات إثيوبية مسلّحة تتوّغل داخل الأراضي السودانية وتطارد مزارعين

الانتباهة تنشر صورة سلفاكير بعد حادث الاعتراض المروري

الحداثة

إغلاق745″ مقهى لتعاطي الشيشة بالخرطوم تجنبًا لـكورونا

إستاك فحص83″ عينة لمشتبهين بكورونا

إعلان حظر التجوّال في جميع المدن من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا

عرمان: لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية دون إصلاحاتٍ جذرية للقطاع الأمني

الشعبية بقيادةعقار: مستعدّون لتوقيع اتفاق سلام قبل9″ أبريل

الوساطة تؤكّد استمرار مفاوضات السلام رغم الظروف الاستثنائية الخاصة لـكورونا

رئيس الوزراء يعد بتذليل عقبات حصاد القمح بمشروع الجزيرة

البرهان يدعو للالتزام بالإرشادات الصحيّة والأمنية

حكايات

مدير شركة الموارد المعدنية لـحكايات: لا أردّ على أمثال أردول..لأنّهم لا يستحقون

264 مليون جنيه تعويضًا لـستات الشاي

فرض حظر التجوّال ووقف الرحلات بين الولايات

مجلس الصحافة: لم يصلنا قرار بإيقاف الصحف

تعديل توقيت العمل في الجهاز المصرفي

اختطاف طفلة عمرها5″ سنوات بالشمالية

المجهر

حظر التجوال بجميع أنحاء البلاد من (8) مساءً إلى (6)صباحاً

إطلاق سراح (4217) نزيلاً من سجن (الهدى) بأم درمان