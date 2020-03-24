وزارة الطاقة تفجر مفاجأة عن ذهب جبل عامر المسلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قلل المهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين من ثروة ذهب جبل عامر الذي تنازلت عنه شركة الجنيد للحكومة مؤخراً. ووصف الوزير في حوار مع صحيفة السوداني الدولية، تركيز معدن الذهب في حجار الجبل بالعادي جداً، موضحاً أنه ليس مثل مناطق كالبحر الأحمر ونهر النيل وجبال النوبة حيث التركيز العالي. وأشار إلى أن الأسباب التي دعت الجنيد للتنازل عن الجبل أنه جلب لهم السمعة أكثر من اللازم وأن الثروة التي به لا تستحق ذلك. وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن مشكلة في الجازولين الذي قال إن البلاد تحتاجه لحصاد وترحيل القمح من بورتسودان، مبيناً أن باخرة محملة بالجازولين ماكثة في الميناء على وشك التفريغ في انتظار دفع الرسوم.
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