إتفاق لرفع السعر التركيزي للقمح إلى (3500) جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن تحالُف مُزارعي الجزيرة والمناقل، عن توصُّله إلى اتّفاقٍ مع رئيس مجلس الوزراء على رفع السعر التركيزي لجوال القمح إلى (3500) جنيه.

وحسب بيانٍ عن وفد التحالُف المُكلّف بمُناقشة حالة المُزارعين مع رئيس مجلس الوزراء أمس، فقد تمّ التّوصُّل إلى اتّفاقٍ، على أن يكون سعر جوال القمح التركيز (3500) جنيه، مع توفير الحاصدات والجازولين والخيش، وذلك إنصافاً للمُزارع.