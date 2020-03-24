نجوم أغاني وأغاني يقودون أضخم حملة للتوعية بالكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقود فريق برنامج (أغاني وأغاني) حملة للتوعية بمخاطر فايروس كورونا وكيفية الوقاية منه تجنبا لمضاعفاته الخطيرة ، وسجل نجوم البرنامج رسائل توعية مبسطة لقناة النيل الأزرق ولعدد من مواقع السوشال ميديا طالبوا خلالها الاستجابة للموجهات الصحية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية حتى نجنب بلادنا شر هذا الوباء الخطير ، وقال الأستاذ السر قدور إن الوضع الحالي يتطلب تكاتف الجميع والعمل بجدية للتصدي للفايروس ومنع انتشاره بالسودان وفي كل بلاد العالم ،وأشار الفنان عاصم البنا لأهمية إتباع الإرشادات الصحية والعمل بثقافة الحجر الصحي حفاظا على صحة أسرنا ، وثمن الفنان أحمد فتح الله البندول جهود الناشطين عبر السوشال ميديا وأدوار الأجهزة الإعلامية في التبصير بمخاطر الفايروس وضرورة الاحتراز منه ، وأكدت المطربة إنصاف فتحي قيام فريق برنامج أغاني وأغاني بحملات توعية وتبصير في الأماكن العامة بضرورة تقليل التواجد فيها منعا لانتشار العدوى وتقديم رسائل عبر قناة النيل الأزرق ومن خلال الصفحات الشخصية للفنانين مشيرة لأهمية دور الفن والفنانين في مثل هذه الظروف في التوعية والتبصير بالمخاطر ، داعية المولى عز وجل أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين والمؤمنين شر الوباء .

من ناحية قام عضو المجموعة الفنان الدكتور عبدالله الطيب بتوزيع كمية من المعقمات الصحية لزملائه ولأسرهم ومعارفهم في إطار الحملة العامة للتوعية ، وينتظر أن يشارك نجوم أغاني وأغاني في حملات التوعية اليوم وغدا بعدد من الأماكن العامة بالعاصمة.