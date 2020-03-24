صندوق النقد الدولي: 3 دول عربية تواجه تحديا جسيما بسبب كورونا

الخليج 365: قال صندوق النقد الدولي إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية، إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة التي تمزقها الحروب، مثل العراق والسودان واليمن. عربي21

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