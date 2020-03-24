مُدرِّبو المُنتخبات يُغادرون الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

غادر العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من فجر أمس، الثلاثي الأجنبي المنتدب للعمل في اتحاد كرة القدم السوداني بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والكابتن رياض بالخير الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، والكابتن آيت عبد الملك الألماني الجنسية الجزائري الأصل والذي يعمل محاضراً للمدربين في أروقة اتحاد الكرة، وجاءت المُغادرة إنفاذاً لمُوجِّهات سفارتي فرنسا وألمانيا، حيث طالبتا بالرحيل عن العاصمة الخرطوم، في آخر سانحة قبل قفل المطار بشكل نهائي، وتسبّب ذلك في إيقاف كل البرامج المُتعلِّقة بهم في المنتخب الوطني الأول وورش التدريب، إلى حين إشعار آخر .