اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بعد تصريحات السيسي بورصة مصر تحقق أكبر قفزة في العالم

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - السيسي

الخليج 365:

قالت وكالة بلومبرغ إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حقق أكبر قفزة في العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركزي سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مصري، بما يعادل 1.3 مليار دولار.
وأوضحت بلومبرغ أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم في القاهرة، ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التي شهدتها الجلسة السابقة.
وارتفع البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية SAE 5% و10% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الرئيس المصري وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مصر.

وكالات

المادة السابقةتصاعد أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجّل (126)جنيهاً
المقالة القادمةمُدرِّبو المُنتخبات يُغادرون الخرطوم
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات السيسي بورصة مصر تحقق أكبر قفزة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا