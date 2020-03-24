شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق في ختام تداولات اليوم الاثنين، مدفوعة بشح المعروض وحدة الطلب.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني ) فإن سعر البيع للدولار سجل (126) جنيهاً مقارنة بـ(120) جنيهاً امس الأحد.

فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (32) جنيها والدرهم الإماراتي (33) جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو (133) جنيها

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة مع إغلاق المطار أمام حركة السفر ما أسهم فى تراجع كمية المعروض من النقد الأجنبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجّل (126)جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.