الدولار يواصل الصعود واعتقالات وسط تجار العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل الدولار الأمريكي رحلة الصعود في سوق العملات الأجنبية ووصل إلى (120) في مداولات الاثنين وصباح الثلاثاء، في وقت نفذت فيه السلطات المختصة حملات مداهمة شرسة وألقت القبض على عدد من التجار. وتشهد أسواق صرف النقد في السودان حالة غير مستقرة إزدادت مؤخراً مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية للسودان كإجراءات احترازية لمنع تفشي المرض في البلاد. وتفاقمت الأزمة بعد إغلاق عدد من المحال التجارية لأبوابها بالسوق العربي الأمر الذي حد من تداول العملات وشح المعروض.

وأبلغ متعاملون (الانتباهة أون لاين) أنه جرى تداول الريال السعودي بـ (31) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (32) جنيهاً، اليورو (128) جنيهاً والجنيه الإسترليني (141) جنيهاً. المادة السابقة إرتفاع كبير في أسعار الدارجات النارية “المواتر” المقالة القادمة تصاعد أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجّل (126)جنيهاً

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