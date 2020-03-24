إرتفاع كبير في أسعار الدارجات النارية “المواتر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجّلت الدّرّاجات النارية (المواتر)، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وأرجع التجارالزيادة لارتفاع الدولار وتكلفة الجمارك.

(السوداني الدولية) أثناء جولتها بمحلية أم درمان، التقت بالتاجر مصطفى (دنجروس)، الذي قال إنّ أسعار الدراجات النارية غير ثابتة بين التجار، مبيناً أنّ غياب الرقابة جعل أغلبية التجار يضعون أسعاراً بمزاجهم، وأوضح أن انشغال الحكومة بأوضاع البلاد أدى إلى تلاعُب التجار بالأسعار، وقال إنّ سعر موتر (جي ان) شركة بلغ (240.000) جنيه بدلاً من السعر القديم (120.000)، بينما بلغ سعر موتر (اكس 100) الأكثر طلباً (70.000) جنيه بدلاً من السعر القديم (50.000) جنيه، وأوضح أن الماركات التالية الطلب عليها قليل، سوزوكي (طرادة) بلغ سعر (20.000) جنيه بدلاً من (15.000)، وبلغ سعر موتر (سي. جي) نظيف (60.000) جنيه بدلاً من (35.000) جنيه، وبلغ سعر موتر (شتك) (140.000) جنيه بدلاً من (90.000) جنيه. وقال إنّ هذا الغلاء صحبه انعدام حركة البيع التي وصفها (بالكعبة)، وإن الزبائن لجأوا لشراء مواتر “سكند هاند” كونها أقل سعراً.