استرخاص الدم السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى الأنباء التي ترد عن سودانيين يحاربون فى ليبيا الى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر ، وقد تناولت وسائل اعلام محلية وعالمية القضية متحدثة عن اعداد كبيرة من السودانيين فى صفوف المقاتلين ، ويومها نسبها البعض الى قوات الدعم السريع إلا أنهم نفوا بشكل قاطع ان يكون لهم وجود فى ليبيا ، وإن كان هذا لايعنى انه لاوجود لسودانيين فى ساحة الحرب الليبية وانما يمكن القول ان الدعم السريع لايشارك فى هذه الحرب (بحسب بيانهم) ، وقد نفت الحكومة السودانية وجود جنود سودانيين يحاربون فى ليبيا ويمكن قبول هذا الكلام باعتباره ينفى ان يكون هناك جنود بشكل رسمى لكن هذا لايعنى انه لايوجد مرتزقة سودانيين أو جزء من أفراد الحركات المسلحة يقاتلون فى ليبيا ، وقد وردت انباء من قبل عن اشتراك أفراد من حركة مناوى فى القتال الى جانب الجنرال حفتر وهذا ما لايمكن انكاره ، وربما تكون هناك حركات اخرى ارسلت اعضاء منها للحرب فى ليبيا ، كما لانستبعد وجود مرتزقة هناك سواء جاءت بهم كيانات أو احزاب أو مؤسسات تتكسب من هذا الأمر ، والان بات واضحا ان الوجود السودانى فى ساحات الحرب الليبية من القضايا التى يعلم بها كل من له اهتمام بالقضية ولامجال لانكار ذلك.

وفى الأيام الماضية نقل مراسل قناة الجزيرة عن مصدر موثوق انباء عن مقتل 24 مقاتلاً سودانياً وأسر 2 على يد قوات حكومة الوفاق الليبية بعد هجومها على موقع تتمركز فيه قوات تابعة لحفتر جنوب العاصمة طرابلس.

يذكر ان تقارير سابقة افادت بأن مقاتلين سودانيين يقاتلون جنباً الى جنب مع قوات اللواء خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الليبية .

هذا الخبر الذى نقلته قناة الجزيرة يؤكد الاخبار السابقة التى تفيد باشتراك سودانيين فى العمليات القتالية بليبيا وهذا امر مؤسف ويستدعى تدخلا فوريا من الحكومة لوضع حد لاسترخاص الدم السودانى والمشاركة فى الحروب والمعارك كمرتزقة فهذا امر لايليق بحكومة جاءت على اعقاب ثورة شعبية عارمة ان تغض الطرف عنه فهلا تحركت الحكومة لايقاف هذا القتل السودانيين والمتاجرة بدمائهم من جهات تمتهن تجارة البشر .