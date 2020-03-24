كورونا تكشف زيف الوحدة الاوروبية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاش العالم رعبا حقيقيا من هذا الفايروس واسع الانتشار الذى غطى معظم بقاع الأرض الان ، وبات يشكل تهديدا كبيرا للدول سواء بكشفه استعداداتها الضعيفة أو ضغطه المستمر على امكانياتها وتجهيزاتها وصولا الى تهديده حياة الناس وجعلها تواجه خطرا لم تشهده من قبل .

سرعة انتشار الفايروس واتساع دائرة المرض جعلت المجتمع الدولى يخشى من الاثار السالبة الصعبة لهذا الامر ، وسعى الجميع الى العمل معا والتعاون فى مابينهم للتصدى لهذا

الوباء الخطير ، وقد رأينا كيف ان دولا متقدمة فى التجهيزات قد كثر فيها الضحايا وزادت الاصابات عن الشكل المتوقع مما اوقعها فى حيرة من امرها واربكها فوقفت عاجزة عن ان تفعل شيئا أمام هذا الوباء المستشرى.

فى هذه المحنة التى تقتضى تعاونا من الجميع ومساندة للدول المتضررة حتى قبل ان تطلب العون فإن اوروبا ظهرت بوجهها القبيح الكالح وهى تقف متفرجة على الوباء يفتك بايطاليا الدولة العضو بالاتحاد الاوربى،

وليس فقط لم يساعدها الاوروبيون من تلقاء انفسهم وانما حتى لم يستجيبوا لمناشدتها لهم وتركوها وحدها تواجه مصيرها فى واحدة من ابشع صور الخذلان ، ورغم الادعاء الكبير والمستمر بان الوحدة الاوروبية تعنى تضامن الكل فى مواجهة الاخطار ، ومع ان كثيرا من الاوروبيين انتقدوا بريطانيا لخروجها من الاتحاد واعتبروها فوتت على نفسها فرص الاستفادة من الوحدة والتضامن وانها ستواجه أى جائحة لوحدها حال تعرضت لكارثة ، لكن سريعا وسريعا جدا ما فضحت كورونا الوحدة الاوروبية الكاذبة وبينت ان الاوروبيين لايتعاملون مع بعضهم بعضا على مستوى واحد وانما هناك تقسيمات تجعل البعض مقدمين على غيرهم فى تكريس واضح للتفرقة والتمييز فهذه ايطاليا تطلب العون من المانيا فتضن عليها برلين بحجة انها تتحوط لما قد يحل بها ، وانه لافائض عندها لتساعد به الطليان ، ونفس الموقف بتفاصيله حدث لايطاليا من فرنسا التى لم يكن بها ولا بالمانيا هذا المرض لكنهما تنكرتا للوحدة المزعومة وافتقدتا ما يسمونه بالقيم الاوروبية وهم ينظرون للايطاليين يموتون دون ان يفعلوا لهم شيئا .

ولنعرف الوجه الاوروبى القبيح والادعاء الكاذب بالوحدة وقولهم الهراء إن الاوروبيين كالجسد الواحد فإن المانيا التى رفضت تقديم العون الى ايطاليا بحجة ان ماعندها لايكفى لحاجتها سارعت فورا الى تقديم العون الكبير الى فرنسا حتى قبل ان تطلب منها باريس فوفرت لها اجهزة الفحص واسرة الانعاش وكثير من المستلزمات العلاجية بل ان الحكومة الاتحادية فى برلين وجهت الاقاليم الحدودية مع فرنسا بفتح المستشفيات أمام الفرنسيين واستقبال مرضاهم .

تشيكيا التى لم يتفش فيها المرض كايطاليا سارعت باللجوء الى اخواتها الاوروبية تطلب العون تحوطا لكارثة ربما حلت بها فلم يعر الاوروبيون لها اهتماما ولم يقفوا الى جوارها على الرغم من إعلان حكومتها التى تشكلت قبل ستة أشهر ان أولى مهامها ترميم الجسور مع الاتحاد الاوروبى وتعزيز الوحدة لكن عندما احتاج الشيك الى العون لم يجدوا غير الصين ، وكذا جرى الأمر لايطاليا التى تنكر لها اخوانها ووقفت معها الصين وكوبا وروسيا فى مواقف رسمت علامات استفهام كبرى عند الايطاليين والشيك والعالم أجمع حول جدوى الوحدة الاوروبية فى ظل التمييز بين الاعضاء والتخلى عن واجب تمليه الإنسانية والقيم والاخلاق ولكن الاوروبيين سقطوا فى هذا الإمتحان وافتضح ادعاءهم وبان كذبهم.