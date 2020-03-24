توقعات صادمة لحاكم نيويورك بعد إصابة 20 ألفا من سكان الولاية بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الاثنين، قرارًا طارئًا يوجه المستشفيات إلى زيادة قدرتها الاستيعابية بنسبة 50%، استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% بين عشية وضحاها إلى 20875 حالة.

وقال كومو في كلمة نقلتها شبكة “سي إن بي سي”، إن نيويورك هي الولاية الأكثر تضررًا في أمريكا، وتأتي قبل نيوجيرسي وكاليفورنيا وواشنطن، موضحًا أن نيويورك المدينة مسؤولة عن 12 ألف إصابة من إجمالي الإصابات في الولاية.

وأضاف: “قد يستمر هذا لعدة أشهر. ما يقرب من 13% من جميع الحالات تم إدخالها إلى المستشفى، وانتهى الأمر بـ621 من المرضى في وحدة العناية المركزة وتوفي 157 شخصًا”.

وقدر كومو أن 80% من سكان الولاية البالغ عددهم نحو 19.4 مليون نسمة سيصابون بالفيروس التاجي. في الأسبوع الماضي، قال كومو إن هناك على الأرجح “عشرات الآلاف” من حالات “كوفيد 19” في الولاية بين السكان الذين لم يعرفوا أنهم مصابون بعد.

وعلى صعيد الولايات المتحدة بأكملها، أعلنت جامعة جونس هوبكينس، اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 40 ألف شخص، حيث تضاعف العدد تقريبًا خلال يومين.

ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن عدد الحالات المؤكد إصابتها بمرض “كوفيد 19” الذي يتسبب به الفيروس ارتفع إلى 41167 شخصًا، بزيادة 8 آلاف إصابة عن يوم أمس، وتوفي 485 شخصًا.