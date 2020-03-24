الشيوعي يتهم العسكر باختطاف السلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ فترة طويلة والحزب الشيوعى يواصل طرقه على نقاط الخلاف بينه ومكونات الحكم وبالذات شركاءه فى الحاضنة السياسية للحكومة – قوى إعلان الحرية والتغيير – الذين اعتبرهم احد اسباب اعاقة الثورة الشعبية العظيمة هذه عن ادراك غاياتها وتحقيق اهدافها المرجوة المتوافق عليها بين كل مكونات الحلف السياسى ، وراى الحزب الشيوعى ان حلفاءه غير جديرين بقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد ، وإن عليهم كقوى سياسية العمل من اجل اصلاح الحال وعدم التفريط لأن ذلك يؤدى بالبلد الى ما لاتحمد عقباه .

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها الشيوعيون عن قوى إعلان الحرية والتغيير بهذا الشكل لكنها من المرات القليلة التى يخرج فيها هذا الهواء الساخن الذى ويطالب بضرورة مناقشة الشراكة مع العسكر متهما اياهم باختطاف عملية السلام.

الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل اكد فى حديثه لصحيفة السودانى قبل ايام وجود حاجة ماسة إلى هيكلة قوى الحرية والتغيير ،وقال فتحى لابد من مناقشة قضية الشراكة مع العسكريين والفترة الانتقالية بجانب قضية السلام التي اختطفها المكوّن العسكري ، وأضاف الناطق بإسم الحزب الشيوعى: نريد أنّ نحدّد أيّ قوى سياسية يجب أنّ تكون ضمن مكونات الحرية والتغيير ، وأردف يقول إمّا نتفق أو نختلف المهم لابدّ من مشاركة الجميع ، ولابد من الرأي والرأي الآخر ، وتابع فتحى موضحا يهمنا أنّ يكون الحزب الشيوعي في الجبهة العريضة ونستمع لمطالب الجماهير.

انها المرة الأولى التى تتم فيها المطالبة جهرا

من حزب سياسى باعادة النظر فى الشراكة مع العسكر وهو كلام يشير الى عمق الخلاف بين اطراف الحكم واتساع الهوة وصعوبة رتق الفتق .