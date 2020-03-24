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ترامب يعلن عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه غدًا في نيويورك وأماكن أخرى.
وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر: “نتيجة مبكرة رائعة لدواء سيبدأ غدًا في نيويورك وأماكن أخرى”.
وأعلنت جامعة جونس هوبكينس، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى 40 ألف شخص، حيث تضاعف العدد تقريبًا خلال يومين.
ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن عدد الحالات المؤكد إصابتها بمرض “كوفيد 19” الذي يتسبب به الفيروس ارتفع إلى 41 ألف شخص، بزيادة 8 آلاف إصابة عن يوم أمس، وتوفي 485 شخصًا.

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