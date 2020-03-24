منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية تستخدم للعلاج من كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع حول العالم.

موضحا بأنه تم تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

وأكد تيدروس أنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعض النصائح حيث قال “التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا”.

وشدد على أن “استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض /كوفيد-19/ قد يعطي أملا زائفا”.

سبوتنيك