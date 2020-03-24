أردوغان يبحث مع أمير قطر التعاون لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نشرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا التعاون في مكافحة كورونا، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
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