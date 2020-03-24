“أنصار الله” ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيقاف الحرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رحبت جماعة “أنصار الله” ، يوم الاثنين، بدعوة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيقاف إطلاق النار في العالم، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وقال رئيس اللجنة الثورية في “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ونحن مع إيقاف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه”.
ودعا إلى أن يرافق ذلك “فك الحصار وإزالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية، وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من الفيروس”.
وختم الحوثي بالقول: “نذكر الأمين العام أن هذه مما تم التعهد بها”.
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