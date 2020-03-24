الشيوعي: المحاولة الفاشلة لاغتيال “حمدوك” قام بها “الزحف الأخضر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه الحزب الشيوعي اتهامات للنظام البائد في محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، بداية الشهر الحالي . وقال القيادي بالحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي “صديق يوسف” إن المحاولة الفاشلة لاغتيال “حمدوك” قام بها “الزحف الأخضر”. وأضاف صديق يوسف في حوار مع صحيفة المجهر ان المحاولة، : ” لن تكون الأولى ولا الأخيرة“. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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