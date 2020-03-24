شلقامي: كورونا اصبحت واقعاً مريراً

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أكد دكتور نصر الدين شلقامي أن مرض كورونا أو ما يعرف طبياً (بكوفيد 19) أصبح واقعاً مريراً لابد من التعامل معه كما يجب وفق الإجراءات العالمية المعلنة من هيئة الصحة العالمية وتعليمات وزارة الصحة الاتحادية.

وشدد شلقامي في تصريحات بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة التصدي للجائحة بجهود رسمية وشعبية، وأثنى على المبادرات المجتمعية الخاصة بالتصدي للوباء. وأبان أنه كعضو بالمبادرة يؤكد أنها تستهدف الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل دور الإيواء والسجون والمستشفيات وأطراف المدن ببرامج للتوعية وتوزيع مستلزمات الوقاية وتقديم الدعم لمستحقيه في المراحل القادمة إذا ساءت الأحوال، لافتاً إلى أن نظرة المجتمع للمرض فيها الكثير من الاستسهال وعدم المبالاة رغم وجود كورونا في البلد، مشيراً إلى أن التجمعات كما هي في الأتراح والأفراح والمقاهي والمطاعم الشعبية وأمام المستشفيات وتجمعات ستات الشاي في كل شوارع المدن، ووزارة الصحة مازالت في خانة المناشدة والرجاء، داعياً الجهات المختصة لقرارات ملزمة ، لافتاً إلى ضرورة تصدي المحليات للتلوث البيئي الظاهر والمتمثل في كمية الأوساخ والكوش داخل الأحياء وعلى الطرقات منبهاً الى أنها تشكل بؤر تلوث شديدة الخطورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365