التاريخ: 24-مارس-2020
31 مشاهدة
طالب الخبير السياسي، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو استيفن زونيس، واشنطون بالتوقف عن تقويض الحكومة المدنية السودانية بالعقوبات.
وقال زونيس لصحيفة (النيشن) الأمريكية، إن على واشنطون أولًا رفع العقوبات، وثانياً تقديم مساعدات التنمية المستدامة وأنواع أخرى من المساعدة الاقتصادية لدعم الديمقراطية، وأضاف: “ولكن حتى قبل الحديث عن دعم الديمقراطية، تحتاج الولايات المتحدة ببساطة إلى التوقف عن تقويض الحكومة المدنية السودانية بالعقوبات والتحالف مع القوى الديمقراطية، وليس القوى الاستبدادية”.
وأوضح زونيس بحسب صحيفة الصيحة، أن الثورة السودانية تختلف عن المصرية التي انتهت بتسلّم العسكر السلطة بسبب تمسّك السودانيين بالحكم المدني وحراسته، وقال “كان انقلاب القصر الذي أطاح بالبشير في أبريل من العام الماضي موضع ترحيب بالطبع، ولكن على عكس مصر، حيث وثقت المعارضة بسذاجة بالجيش، في هذه الحالة قالوا: “لا، نريد قيادة مدنية، ولن تتوقف احتجاجاتنا حتى نحصل عليها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: على واشنطون التوقّف عن تقويض الحكومة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.