صحيفة أمريكية: على واشنطون التوقّف عن تقويض الحكومة السودانية

طالب الخبير السياسي، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو استيفن زونيس، واشنطون بالتوقف عن تقويض الحكومة المدنية السودانية بالعقوبات.

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وقال زونيس لصحيفة (النيشن) الأمريكية، إن على واشنطون أولًا رفع العقوبات، وثانياً تقديم مساعدات التنمية المستدامة وأنواع أخرى من المساعدة الاقتصادية لدعم الديمقراطية، وأضاف: “ولكن حتى قبل الحديث عن دعم الديمقراطية، تحتاج الولايات المتحدة ببساطة إلى التوقف عن تقويض الحكومة المدنية السودانية بالعقوبات والتحالف مع القوى الديمقراطية، وليس القوى الاستبدادية”.

وأوضح زونيس بحسب صحيفة الصيحة، أن الثورة السودانية تختلف عن المصرية التي انتهت بتسلّم العسكر السلطة بسبب تمسّك السودانيين بالحكم المدني وحراسته، وقال “كان انقلاب القصر الذي أطاح بالبشير في أبريل من العام الماضي موضع ترحيب بالطبع، ولكن على عكس مصر، حيث وثقت المعارضة بسذاجة بالجيش، في هذه الحالة قالوا: “لا، نريد قيادة مدنية، ولن تتوقف احتجاجاتنا حتى نحصل عليها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)