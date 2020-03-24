التاريخ: 24-مارس-2020
13 مشاهدة
رصدت مصادر خلو صيدليات الخرطوم من اقراص الملاريا، وشملت الجولة العديد من الصيدليات في ولاية الخرطوم، وذكر د. احمد النور ان ازمة اقراص الملاريا سابقة لظهور فيروس كورونا وقد اعلنت وزارة الصحة في وقت سابق ان اقراص الملاريا توزع مجاناً في الصيدليات.
وفي ذات السياق لاحظت جولة لصحيفة السوداني الدولية ان عدداً من المواطنين الذين يبحثون عن اقراص الملاريا في ازدياد، وشدد المواطنون على وزاة الصحة الاتحادية الاسراع في تامين دواء الملاريا خاصة وانه اضحى بدوره علاجاً لفيروس كورونا المستجد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انعدام علاج الملاريا من الصيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.