انعدام علاج الملاريا من الصيدليات

رصدت مصادر خلو صيدليات الخرطوم من اقراص الملاريا، وشملت الجولة العديد من الصيدليات في ولاية الخرطوم، وذكر د. احمد النور ان ازمة اقراص الملاريا سابقة لظهور فيروس كورونا وقد اعلنت وزارة الصحة في وقت سابق ان اقراص الملاريا توزع مجاناً في الصيدليات.

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وفي ذات السياق لاحظت جولة لصحيفة السوداني الدولية ان عدداً من المواطنين الذين يبحثون عن اقراص الملاريا في ازدياد، وشدد المواطنون على وزاة الصحة الاتحادية الاسراع في تامين دواء الملاريا خاصة وانه اضحى بدوره علاجاً لفيروس كورونا المستجد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)