التاريخ: 24-مارس-2020 فى : حوادث 13 مشاهدة أدانت محكمة الطوارئ بالقسم الاوسط ام درمان محاسب بمخبز بام درمان خالف قانون الطوارئ، وقررت في مواجهته عقوبة الغرامة قدرها مبلغ “5000” جنيهسوداني او السجن “3” اشهر كعقوبة بديلة. Advertisements وأمرت المحكمة بحسب صحيفة السوداني الدولية بابادة “1000” رغيفة ضبطت بحوزة المدان نسبة لتعفنها وتشير التفاصيل غن ضبط السلطات السودانية المدان وبحيازته ما يفوق ألف رغيفة جاهزة للتداول بان المدان لديه نشاط في بيع الرغيف بالسوق الاسود لاصحاب المطاعم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبادة ألف قطعة خبز وإدانة محاسب بمخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.