إطلاق سراح الطفلة المختطفة

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : حوادث 16 مشاهدة أطلقت عصابات الشفته الاثيوبية مساء امس “الاثنين” سراح الطفلة -8 اعوام- التي اختطفتها. بمنطقة المديرية بإقليم الفشقة. Advertisements و قال رئيس لجنة اراضي الفشقة (تجمع الأجسام المطلبية) الرشيد عبدالقادر بحسب موقع صحيفة السوداني، إن اطلاق سراحها تم بعد أن دفع والدها(100) الف جنيه سوداني، مؤكداً انها لم تتعرض لأي أذى جسدي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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