جهاز المخابرات يوقف “خفير” مدرسة يتزعم شبكة تهرب الذهب

نجح فريق ميداني بمكافحة التهريب التابعة لجهاز المخابرات العامة في ضبط شبكة من 9 أشخاص تنشط في تهريب الذهب عبر البصات السفرية من الخرطوم إلى بورتسودان.

وقال مصدر إن جهاز المخابرات رصد معلومات دقيقة لمجموعة تنشط في التخطيط لعمليات تهريب ذهب بطرق جديدة، عبر شخص يدعى (ع ،ح)، وبعد التقصي وضع الفريق خطة أمنية أحكمت خلالها السيطرة على المعابر بتقسيم القوة إلى عدد من الفرق بغرض اخضاع البصات السفرية لعمليات تفتيش واسعة، وبحسب المصدر جرت عمليات تبادل معلومات بين الفرق الميدانية لمطابقة ورصد ومراقبة حركة الشخص المعني.

وأوضح المصدر أن فريق المخابرات رصد لحظة تحرك بص من أم درمان إلى مدينة بورتسودان، ثم شدد إجراءات تفتيش البصات في معبر الجيلي شمال بحري بالتركيز على البصات المتجهة إلى بورتسودان وأثناء التفتيش وبالتنسيق مع الشرطة الأمنية ضبط الشخص المعني عند المعبر، ولحظتها أنكر حيازته للذهب لكن التفتيش الدقيق اثبت حيازته لكميات ضخمة من سبائك ذهب كان يخبئها مع أمتعته بحسب صحيفة السوداني .

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وكشف ذات المصدر عن أن المذكور يقيم ببورتسودان ويعمل خفيرا بإحدى المدارس المشهورة، مبينا أنه أقر خلال التحقيق أنه كان بصدد تهريب سبائك الذهب إلى بورتسودان بعد استلامها في السوق الشعبي الخرطوم من شخص يدعى (م، ن) كان قد حضر من مدينة بورتسودان في ذات اليوم ليقوم بتوصيله لصالح شخص آخر ببورتسودان يدعى (ع، ر) يقيم بديم النور بأم القرى تعرف عليه المتهم وأقر خلال التحريات بأنه للمرة الثالثة ينفذ فيها عمليات ممَاثلة لصالح ذات الشخص.

ولفت المصدر إلى تنسيق عالٍ بين إدارة مكافحة التهريب بهيئة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات والشرطة الأمنية في عمليات القبض على الشبكة التي تنشط في تهريب الذهب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )