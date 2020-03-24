حجز مصري مشتبه في اصابته بـ (كورونا) في مستشفى امبدة

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كشف المدير الطبي العام لمستشفى امبدة النموذجي بمحلية ام درمان د. عبد الرحمن محمود احمد عن ظهور حالة اشتباه بوباء كورونا لمواطن مصري حضر للمستشفى في الثالثة من مساء الاحد وكانت قد ظهرت عليه اعراض المرض وتم حجزه بغرفة انتظار مجهزة بطاقم رعاية كامل داخل المستشفى.

واكد عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان ادارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية قد تسلمت المريض المشتبه في اصابته بالوباء في تمام الساعة الخامسة مساء ذات اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)